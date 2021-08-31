有「鋼琴女神」美譽的馬來西亞鋼琴家李元玲，不僅琴藝佳，還擁有令人稱羨的完美體態，人氣相當高，不過日前她宣告要「封胸」，表示會「穿的布越來越多」，以測試粉絲的忠誠度，但她之後依舊曬性感美照，似乎沒改變火辣作風，近日，更曬出濕身誘惑照，S曲線好身材全都洩。

李元玲近日在社群曬出站在瀑布前的濕身辣照，只見她穿著白色短版上衣，胸前打個結，讓她的渾圓美胸呼之欲出，下身只穿條紋小褲褲，超平坦小腹完全沒贅肉，蜜桃臀若隱若現，畫面相當吸睛，讓網友都笑虧：「不是不再性感嗎？」而粉絲也鼓吹她繼續發辣照，「妳的性感才是大家養分」。

李元玲之前穿上長袖毛衣宣布要封胸，「請各位沒奶就不給like的老司機們unfollow我一下。因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多」，藉此看看會剩下多少鐵粉。

不過她仍不時會放送一些性感美照，粉絲都照單全收，表示喜歡看她的日常生活，所以不會因為沒有福利照就退讚。李元玲是國際鋼琴家李雲迪徒弟之一，不僅外型亮麗，私下愛健身的她，練出不少女生夢寐以求的漂亮體態，而她也多才多藝，擅長鋼琴、芭蕾，因此有「鋼琴女神」封號。