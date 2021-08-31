中央「covid-19公費疫苗預約平台」第7輪預約今天中午結束，新竹縣共有27600多人完成預約，將在9月3日至10日於縣內69個站點為民眾接種。此外，新竹縣快篩站的竹北府前站，在今天完成最後一次篩檢服務後，將撤除，未來將由各醫院持續提供，民眾也可自購居家篩檢。

新竹縣長楊文科表示，感謝在疫情期間，支援社區快篩站、接種暫的醫護人員，包含新竹台大生醫醫院、中國醫藥大學新竹醫院、天主教仁慈醫院、新竹縣醫師公會醫師群等醫護人員，以及國軍後備指揮部、環保局、警察局、衛生局所等縣府團隊同仁和竹北、竹東、湖口3個鄉鎮市公所團隊，在3個月以來的支援與協助。

新竹縣6月以來開設台大生醫站、竹北府前站、竹東站和湖口鳳山站4個公費社區篩檢站，近3個月時間服務近4千人次，也機動式辦理企業和社區的專案篩檢。未來快篩將由各醫院持續服務。

為了有效運用疫苗，中央將於9月3日10點至4日18點，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]」，楊文科呼籲符合資格者，收到提醒簡訊，務必完成預約。

中央預約平台持續開放18歲以上民眾意願登記，若有變更意願選項而未完成預約，亦可在今天下午4點開始，前往平台變更意願選項。BNT疫苗到貨將優先讓12至18歲青少年接種，剩餘數量將優先提供預約平台意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。