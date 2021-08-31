全國中小學與幼兒園明（9/1）日將開學，各縣市政府及學校祭出相關防疫措施，但許多家長仍不放心。國民黨立委李德維也吐露為人父的心聲，對於明日開學，他直言「可能需要一點老天保佑了，在Delta攻破社區之前，盡可能改進作為，防禦校園」。

李德維今日在臉書表示，自己不只是一位立委，也是兩個孩子的父親，他坦言，今天的心情很複雜，因為終於要開學了，一方面當然希望孩子們趕快回到校園，恢復正常作息，能與好久不見的同學朋友們一起玩、一起學習，同時卻又有很深沉的無力感，中學的孩子們還沒接種疫苗，家長說不擔心，都是騙人的。

「暫時不能指望疫苗抗體，至少盡力完善防疫措施吧！」李德維指出，教育部公佈的防疫指引窒礙難行，地方政府莫衷一是，光是若不幸某班有孩子染疫，到底該停課幾天？停課到什麼範圍？中央地方都不同調，教育部說全班停課14天，部分縣市則說要全校停課3天，更別說隔板的使用，因國內外都有專家研究，隔板其實無助於防疫，甚至可能阻礙空氣流通，增加染疫風險。

若研究結果可信，李德維直呼「那還得了！」教育部與地方縣市有沒有核實？要不要以新的結果，取代舊的認知？隔板到底是要設，還是不設？一邊看新聞，一邊讀指引，家長心情恐怕難免七上八下。