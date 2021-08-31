大陸外交部發言人汪文斌今（31日）主持例行記者會，針對有記者提問，美方8月30日宣布已結束自阿富汗的撤離行動，美在阿20年的軍事存在已結束。同日，阿富汗塔利班發言人稱，阿富汗獲得完全獨立，陸方有何評論？汪文斌回應，阿富汗的歷史翻開新的一頁。

汪文斌表示，美軍撤出阿富汗，說明肆意對他國進行軍事干涉，將本國價值觀和社會制度強加於別國的政策，注定是行不通的，只會以失敗收場。阿富汗得以擺脫外國的軍事佔領，阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。

汪文斌說，大陸始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。阿富汗的歷史和現實都說明，實現和平穩定和經濟發展需要建立開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同一切恐怖組織徹底劃清界限。陸方將繼續同阿富汗各方和國際社會保持密切溝通協調，為阿富汗恢復和平，重建經濟，打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖組織及融入國際社會提供力所能及的支持幫助。