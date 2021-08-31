F-16降落畫面。(民眾提供)

F-16機首插進土裡。(民眾提供)

F-16降落衝出跑道畫面。（民眾提供）

漢光演習將於9月中旬在台一線佳冬戰備跑道操演軍機起降，今(31日)上午一架F-16戰機在屏北機場進行戰備道起降演練時滑出跑道，機頭插入土中，引發外界關切。空軍參謀長黃志偉表示，2名飛行員沒有受傷，飛機機頭及起落架則有輕微損害。而該架戰機衝出跑道的畫面也跟著曝光。

根據民眾提供的一段36秒影片可見，當戰機降落在機場跑道後，快到跑道盡頭的時候，不知為何衝出跑道，雖然過程中有拋傘出來，但最後出現戰機機首插進土裡的畫面，整架戰機停在草地上。所幸兩名飛行員均無大礙，空軍司令部督察長室已組成專案小組，赴屏東基地調查意外事故的原因。

黃志偉表示，今天上午在進行模擬戰備道演練時，天氣符合起降標準，全台所有規劃的戰備道也都符合戰機最小起降帶及緊急落地標準。目前看來飛行員都有按照相關技術命令操作飛機，目前已展開後續修復並調查事故原因，原則上漢光操演仍會按原本的規劃繼續進行。