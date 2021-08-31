國票金(2889)今天召開法說會，金控上半年稅後盈餘22.85億元，年成長53.39％，每股稅後盈餘0.79元，每股淨值13.70元，營運穩健向上。子公司國際票券上半年稅後盈餘17.56億元，年成長34.16％，每股稅後盈餘1.07元；國票證券上半年稅後盈餘6.91億元，年成長78.55％，每股稅後盈餘0.86元；國票創投上半年稅後盈餘3.62億元，年成長346.91％，每股稅後盈餘2.35元。

董事長魏啟林表示，上半年子公司營運表現優異，其中，國票持續調整授信結構、提高利差，並長期深耕FRCP業務，協助企業有效降低融資成本，加以外幣債券經營有成，第2季外幣債券部位提升至新台幣250.8億元，維持良好投資組合收益與利差，外幣債券收益較去年同期成長20％。股權業務方面，國際票券因受惠台股行情，並佈局可轉債多年，掌握景氣循環相關個股，第2季收益與去年同期受疫情影響行情，獲利轉盈，大幅成長。

國票為首家參與太陽能電站專案融資票券公司，在各營業單位努力拓展下，綠能產業承作額度及動用餘額，由108年底85.69億元及34.1億元，成長至110年6月底170.28億元及92.23億元，成長幅度分別為99％及170％。

國票證券上半年證券市場交易日均量屢創新高，帶動第2季經紀業務獲利創佳。創投子公司收益則受惠於長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。

國票金與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立樂天國際商業銀行今年1月19日正式對外營業，開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，並與樂天桃猿隊、樂天電子書(Kobo)、樂天市場、樂天信用卡合作推動業務，擴大生態圈金融服務場景，未來將持續規畫財富管理、企業金融等業務，豐富金融商品種類。