2021年中華職業棒球大聯盟比賽用球季中檢測今年「加嚴版」的規範，最近兩次檢測恢復係數（COR）分別為0.551、0.559，包含聯盟首次所公佈之0.555，上半季3次結果皆符合中華職棒「加嚴版」恢復係數所規範0.540~0.560。

中華職棒大聯盟去年10月26日球團代表會議通過今年比賽用球恢復係數「加嚴」標準值區間，降低彈力球事件再發生，區間從0.540~0.580縮小至0.540~0.560。

去年4次檢測比賽用球恢復係數分別為：0.574 、0.571、 0.563、0.560。（※去年球季恢復係數標準值為0.540~0.580）

聯盟強調，今年提升檢測次數就是希望維持比賽用球的品質。蔡其昌會長也特別重申，棒球比賽中，棒球就是最重要的元素，未來將會持續要求廠商維持比賽用球的穩定性，如果檢測結果未符合要求的規範，也會依合約規定對廠商咎責。

此次測試仍委由臺北市立大學運動器材科技研究所依照ASTM美國測試與材料學會測試標準進行，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項。聯盟近年來均委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾接受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗。