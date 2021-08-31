中秋節腳步接近，每年身障朋友用心製作的秋節禮盒，一向是身障機構重要的收入來源之一，但今年受到疫情影響，不僅募款較往年困難，連帶也讓秋節禮盒的行銷蒙上陰影。台南市長黃偉哲31日偕同全市9家身障機構代表聯手促銷，希望秋節過後還能搭上振興五倍劵發放的效益創造買氣，預定銷售目標1萬2870盒，銷售金額506萬2380元。

今天下午市府社會局在永華市政中心舉行2021「中秋傳愛，幸福無礙」身心障礙福利機構及團體中秋禮盒促銷活動記者會，黃偉哲、社會局長陳榮枝、工策會總幹事李一道偕同全市9家身障機構及團體代表，共同邀請社會大眾踴躍選購，不僅支持身障朋友，幫助身障機構永續經營，同時也傳達對親友的祝福。

黃偉哲表示，今年疫情改變了很多人的生活，親友間因防疫減少面對面的互動，各身障機構及團體募款相較於往年更為困難，呼籲社會大眾及公益團體、民間企業公司，踴躍選用身障朋友用心製作的秋節禮盒，傳達對遠方親友的祝福。

黃偉哲還說，身障機構的秋節禮盒，不僅充滿台南特色風味，原物料更是健康衛生，包裝也頗具質感，相信收到的親友，都可以感受到來自台南在地的濃濃情意及滿滿祝福。

陳榮枝指出，社會局還結合工商發展投資策進會協助身障機構及團體，架設購物車網站並串連金流平台；以腦性麻痺之友協會為例，去年經協助創新產品包裝與架設購物車網站後，當年度的銷售額即較前年成長6倍之多。

陳榮枝說，今年除輔導心德慈化教養院及蓮心園基金會成立購物車網站，並串接金流平台、協助洽談降低手續費外，還結合喜憨兒、心德慈化、鴻佳、嘉療、展翼等5個身障機構團體，加碼推出回購享95折優惠，希望秋節過後仍能搭上振興五倍劵發放列車創造買氣，今年秋節預定銷售目標為1萬2870盒，銷售金額506萬2380元。