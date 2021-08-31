在日本有「最強美腿」之稱的24歲AV女優橋本有菜(橋本ありな)，近日在個人IG上PO出照片詢問網友髮型，但火辣的穿搭立即讓人瞬間歪樓、大噴鼻血。

橋本有菜昨（30）日在IG上PO文表示「我在猶豫要不要留長髮」詢問網友的意見，但照片中，只見她穿著一件黑色蕾絲細肩帶深V睡衣，透視的布料使她內搭的黑色丁字褲一覽無遺，火辣的好身材也若隱若現十分性感，加上橋本有菜一臉無辜的眼神，立即電暈一票網友，吸引超過4萬人按讚，粉絲紛紛留言「你不管怎樣都好看」、「長髮很可以」、「人正又可愛怎麼樣都美美的」、「我喜歡看你留長髮」、「這張照片太致命了」、「女神怎樣都可愛」。

另外，橋本有菜前幾日也曾發文曬出一張「平常不會穿的攝影服裝造型」；高衩的漆皮削肩連身衣在胸口處挖空，大方露出飽滿半球，而腿上則是搭配黑色蕾絲透膚絲襪，同樣性感指數爆表，吸引粉絲們暴動留言「太性感了」。

橋本有菜擁有甜美臉蛋與166公分的高䠷身材，自2015年靠著大尺度寫真出道後，隔年就正式轉戰AV界，憑著超高人氣與一雙雪白大長腿而受到廣大粉絲的喜愛，在2018年還成功擊敗「AV救世主」高橋聖子，奪下《DMM成人大賞》的最佳女優獎，成為家喻戶曉的女星，2020年也曾來台拍攝性感寫真，人氣不斷攀升。