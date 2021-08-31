挪威航空預期，隨著歐洲旅行的恢復，新冠封鎖措施的逐漸取消，未來幾個月的機票訂購量將增加。但是由於不確定因素，該廉價航空公司並未能提出2021年全年財測。該公司在疫情爆發後，已將機隊規模削減三分之二。

挪威航空周二公布，2021年上半營收在5.91億挪威克朗(約6830萬美元)，遠低於去年同期的71億挪威克朗。

該公司在今年五月走完破產程序，七月的乘客人數激增，儘管仍不到兩年前同期的五分之一。

執行長Geir Karlsen表示，隨著旅遊限制的放寬和國際上接種疫苗的進展，客運量增加的趨勢在今年剩餘時間和2022年都將持續。

在公司重整期間，由於債權人控制了公司，挪威的債務減少了約八成。該公司還面臨著來自剛起步的航空公司Flyr在挪威國內航線和一些外國目的地的新競爭。

董事會表示，有鑑於新冠肺炎對航空旅行總體需求的持續不確定性影響，挪威沒有為2021年提供財測指引。