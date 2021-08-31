太平「公5」環保公園，因20多年前太平區垃圾無處可放，將垃圾直接堆置在當時新光橋附近高灘地形成一座垃圾山面積約3公頃；市議員何文海要求市府優先處理文山垃圾掩埋場第零期，因面積與太平「公5」相似，並再園區規畫為環保公園。環保局長陳宏義說，將納入長期規畫。

何文海表示，太平「公5」可以成功開闢為環保公園，是因為前市長任內編列11億元預算，將垃圾山底下的垃圾全部移除，並將土地規劃為環保公園；盧秀燕市長延續林佳龍的政策，今日太平「公5」環保公園才能順利完成開闢，要歸功前後兩任市長做出有遠見政策。

台中市政府對於文山掩埋場的退場規劃，因為面對文山掩埋場一期、二期、三期總面積過於龐大，考量到市府在預算有限下難以全面推動。何文海要求台中市政府優先處理「文山掩埋場第零期」，作為文山掩埋場環保公園示範區，因「文山掩埋場第零期」面積與太平「公5」相似。

何文海說，所謂的「文山掩埋場第零期」，就是最早開闢使用的掩埋場，當時興建時空背景，環境保護法規還未通過；因此「第零期掩埋場」從未施作地下防水牆，長期下勢必造成汙染影響週遭土地及地下水，台中市政府理應優先處理第零期掩埋場問題。

環保局表示，文山掩埋場零期面積4.4公頃，原為台中市民國60至70年代的掩埋場及棄土場，環保署曾於98年度補助2億3000萬元移除經費，準備活化後闢設為新掩埋場，但當時鑽探調查結果發現土石比例高、可燃成分僅20至30％，活化後可增加掩埋空間的效益大打折扣。

環保局長陳宏益強調，加上因當地民意強烈反對活化再闢設掩埋場，以致環保署因無法達成補助計畫效益而取消補助；環保局皆有定期巡視該零期場，目前當地植生良好，未有環境衝擊情事，將參考議員意見納入長期規劃辦理。