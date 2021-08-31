從嚴打「假離婚」購房、房貸審批「三價就低」、嚴禁炒作回遷房、學區房「雙限」等政策，除8月大陸房市調控政策繼續噴發，據中原地產研究中心統計資料顯示，截至8月22日，大陸官方今年累計進行房地產調控突破400次，每月平均超過50次，讓2021年的房地產調控政策全面刷新歷史記錄。

舉例從一線城市來看，北京嚴打「假離婚」購房，規定新房銷售自8月5日起，夫妻離異的原家庭在離異前擁有住房套數，不符合北京商品住房限購政策規定，自離異之日起3年內，任何一方均不得在北京購買商品住房。之後北京又下發通知規範新房銷售，公證搖號優先針對無房家庭、屬地家庭、周邊企事業單位員工家庭出售。

對於後期房市表現，58安居客房產研究院報告指出，從房地產調控愈加頻繁的趨勢來看，預計到2021年底的房市調控都將從嚴不變，市場退燒難免，研判傳統房市「金九銀十」的開盤潮、搶房潮、售罄、秒光、上漲等火熱場面很難再現。