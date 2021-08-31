苗栗市嘉盛社區所推出新式五行龍粄。（嘉盛社區提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市嘉盛社區與學生團體共同推出新式五行龍粄。（嘉盛社區提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市嘉盛社區向來以製作傳統客家粄仔出名，今年結合苗栗嘉盛大專生洄游計畫支持，以及國立聯合大學工業設計系及輔仁大學社會企業所的學生組成的「好米嘉在」團隊，聯合打造嘉盛五行龍粄品牌，預計將在今年11月苗栗粄仔節上正式亮相。

嘉盛社區製作傳統客家粄仔已有相當歷史，這次創新的五行龍粄，是以嘉盛獨創的五行粄仔為基底，結合苗栗市區邊界的四條護城龍造型所開發出的全新粄食設計。因結合嘉盛五行、苗栗龍城和客家粄食意象，遂以五行龍粄為名。除了粄食的設計外，因應疫情下的外帶需求，龍粄也以牛皮盒獨立包裝襯托其質感，讓民眾能在拍照打卡之餘更方便外帶送人，可謂送禮自用兩相宜。

嘉盛五行龍粄每份附贈特色小卡一份，內文不但有五行龍粄的簡介，也會連結至網路策展及食農體驗的預約資訊，引領民眾或學校團體至嘉盛社區體驗耕作並參與耕作後的粄仔DIY，親自學習整個粄食的製作過程。

並且，透過大專生洄游計劃，好米嘉在團隊將持續深入嘉盛社區，進行田野調查及深根社區，讓嘉盛社區的粄仔產業激發出更多具有教育價值的文化事業。

根據好米嘉在與嘉盛社區規劃，五行龍粄將於苗栗市11月粄仔節活動上正式亮相，屆時將會販售限量五行龍粄供民眾品嚐。除此之外，好米嘉在團隊表示，未來五行龍粄也會朝向和苗栗在地咖啡廳等商家合作邁進，結合咖啡等多種元素，打造不同以往的粄食新體驗。