AZ疫苗因會引發罕見副作用血栓，和莫德納或BNT相比，較不受國人青睞。不過有一名網友表示，之前一堆人瞧不起AZ，在沒有其他選擇的情況下，才勉為其難接種AZ，他點出7大優勢大讚「AZ真的超佛心」。

原PO今（31）日稍早於PTT八卦板指出，AZ因為會引發血栓，一堆人在1922疫苗預約平台上，都會刻意避開AZ不選，只選莫德納及輝瑞／BNT，部分人則因遲遲打不到疫苗，只好勉為其難打AZ。

原PO說，但AZ的好處根本跌破大家眼鏡，他點出其7大優勢，包括防重症、防住院、防死亡等，都比莫德納及BNT強；更不用說保存時間長、保護力較長及可混打，而且一劑才4塊美金，人人都打得起。

貼文曝光後，不少網友狂讚，「研發AZ的根本佛心公司」、「牛津大學佛心啊！結果被黑成那樣」、「AZ不以營利為目的 ，真的是佛心公司」、「本來就是好東西，牛津大學做的會差？」、「全世界打最多的就是AZ」、「AZ當初就是以造福幫助人類為訴求」。

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