「護國神山」台積電的效應發威？大學末代指考分發今天放榜，台中一中指考加上申請入學者，共有10人錄取台大醫學系、較去年減少6人，反倒是台大電機今年有15人錄取、較去年增加4人，中一中校長林隆諺強調，疑受台積電表現亮眼等因素影響，電機、資工相關科系選填者明顯增加。

林隆諺表示，中一中今年大學申請及指考的整體成績較去年略上升，但為何錄取醫科的人數減少？經分析，台大醫學系錄取人數雖較去年減少，但台清交等頂尖大學的錄取人數逆勢上揚，顯示學生在志願選填上，已逐漸從醫科往其他學科板塊移動，這是好事情。

林隆諺進一步表示，中南部學生以往都崇尚選讀醫學系，但近年來，可能是護國神山效應發威、台積電股價翻倍上揚影響，電資、資工相關科系學生選填情況增加，且也不再以台大為唯一考量，選系不選校的情況較以前多，不少學生即便成績達到醫科標準，也可能改填工科類，代表多元價值被重視。