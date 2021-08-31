47歲何姓男子平常無業，見販毒有利可圖，竟販賣起海洛因，以高雄林園區友人租屋處為交易據點，高市刑大支援林園分局追查非洲豬瘟豬肉，同天也查出追尋多時的毒品人口何男；何見警方追緝，慌張棄毒躲入浴缸，還用水桶蓋頭，但遮不住他的大肚子，警搜出6包海洛因，依毒品罪送辦。

據了解，何男涉毒品聯絡交易，以每小包1000元價格販賣，專案小組歷經多日跟監蒐證掌握何男行蹤，24日清晨破門攻堅，何男與陳姓友人見警方上門，嚇得逃竄躲藏，高市刑大和林園分局搜索陳男租處，也逐一找尋何男下落。

直到警方上了2樓，在浴室的浴缸中驚見一個大肚子在蠢蠢欲動，原來是體重約百公斤、身形壯碩的何男躲在該處，就算當下有用水桶蓋遮掩，殊不知早已被他的大肚子給出賣，警方當場將人揪出。

警方搜索發現何男見警，驚慌將毒品丟棄在客廳的桌下，清查有6小包總重約20公克，及注射針筒、電子磅秤、販毒用手機等相關證物，並將在場涉嫌吸食毒品的50多歲的陳姓友人帶回釐清案情。何坦承販毒，依法移送後，裁定3萬元交保。

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