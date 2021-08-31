延長線幾乎是民眾居家必備。正修科大電競科技管理系師生研發出「新型溫控延長線」，透過溫度感測元件，適時開啟或關閉電源，免除不必要的耗電，奪得「2021年第3屆綠點子國際發明暨設計競賽」最高榮譽「鈦金獎」。

對於得獎，印尼籍企業管理系四年級的學生張雪忻說，溫控延長線最主要目的就是「節能」，她的家鄉在印尼，氣候炎熱難耐，冷氣機耗電成本高，開冷氣也只開2至3小時，之後便將冷氣機關閉，但不到30分就會被熱醒，必須起身開電風扇散熱，睡眠常被中斷，長時間下來導致睡眠品質不良，因此設計此作品。

工業工程管理系四年級學生陳韋瀚表示，沒想到能獲得這麼高的榮譽，很高興。

電競系老師李俊德說，創作「溫控延長線」特別跨系請電子系學生孫嘉亨幫忙設計電路，起初的延長線設計只有降溫模式，當室溫升高到超過所設定溫度時，溫控延長線就會供應電源啟動連接到插座的電風扇，開始進行降溫，室溫太低時，溫控延長線便會停止供應電源，電風扇將會關閉。此項作品除民眾家用外，也很適合用在養殖場中的小雞與小豬養殖。