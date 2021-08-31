末代指考今放榜，薇閣高中今年共11人錄取台大醫學系，8人錄取陽明交大醫學系，除了指考戰士曾璟棠、周冠亨、林嵩棠、蘇禹丞、姜櫪崴、陳文燦，再加上呂學凡、林庭安、林沛慶、鄧立珏、戴源成在學測就申請錄取，共11人進入第一志願的台大醫學系。

薇閣數學資優班的曾璟棠曾如願以指考三類組全國前3高分錄取台大醫學系，不過他在準備指考的過程並非一路順遂，4月初時，他出現「突發性耳聾」，100分貝以下的聲音都聽不見，每天早上都要到醫院採高壓氧治療、下午才能到校學習，時間長達1個月，所幸現在聽力狀況都恢復正常。

林冠汝也以一類組5科459.8高分錄取台大法律系，她是中文辯論社的成員，曾參加大學法律營隊，營隊的經驗讓她感受到法治與民主自由的魅力，更確定想朝法律的領域發展，除了林冠汝外，另外還有4位同學，包括周筱恩、蔡瑋寧、翁姀茙、邱亦嘉也同樣錄取台大法律系，在大學再續同學緣。

薇閣高中除了在學測及指考成績優異外、數學資優班的陳柏安在8月2日剛榮獲國際化學奧林匹亞世界金牌獎，國際班的張智涵也奪得國際經濟奧林匹亞世界銅牌獎。

校方指出，陳柏安在數學、物理、化學、生物領域都很擅長，邏輯思考力強，能榮獲國際奧林匹亞金牌是極不容易；陳柏安說，會一頭鑽進化學領域，純粹就是喜歡研究，他喜歡「化學合成」，會樂於發現新的方法、新的途徑。

樂學網盤點分析，今年醫科最低錄取分數為409分，特別值得關注的是，台大醫公費從去年第3名掉到今年第8名，因今年醫科公費制度有新的變化，導致公費醫科的排序比去年低，另外，一三類組的牙醫系排名逐年上升，今年台大牙醫系首次將陽明醫擠下，攀升到三類組的第2名。

此外，樂學網指出，今年台大公衛系首度增加社會組學生，採計4科，國文、英文、數乙、公民，讓該科系衝到第一名，勝過排名第二的政大公共行政系。