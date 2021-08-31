大家都說台北居大不易，CNBC比較亞太地區新加坡、首爾、雪梨以及台北等4個城市的房產價格中位數後發現，新加坡是房價最昂貴的城市，而台北則是最實惠的亞太城市。

根據《CNBC》報導，亞太地區的房價正在飆升，某些時候漲幅高達37%，因為購屋者正利用因應疫情的刺激措施，而國際投資者也正在尋找一個可以放資金的地方，為了更了解房地產價格走勢，CNBC比較了亞太地區四個主要城市新加坡、首爾、雪梨以及台北的房價中位數，而這4個城市各自都是國際商業中心，並根據realtor.com 的數據所顯示的，2021年7月美國全國活躍掛牌房屋的房價中位數為38.5萬美元（約新台幣1078萬元），來作參考。

根據CNBC的研究，新加坡是以高聳的摩天大樓與高昂的生活費聞名的亞洲金融中心，也成為購買房產最昂貴的地方，根據房地產網站PropertyGuru整理的2021年1至7月的中位銷售價格數據顯示，在新加坡富裕的中心區1房至2房房產售價約為103萬美元（約新台幣2884萬元），3房到4房的價格則接近250萬美元（約新台幣7000萬元）。

PropertyGuru 新加坡區域經理Tee Khoon Tan表示，這些地理中心位置，加上遠距辦公安排空間，使3房成為「更有利的選擇」。

價格第2高的首爾，根據韓國房地產應用程序Zigbang的數據顯示，截至2021年7月，首爾富裕的江南中央住宅區面積達99平方米的1房和2房的中位價為85.5萬美元（約新台幣2394萬元），面積99至165平方米的3至4房售價約為180萬美元（約新台幣5040萬元），其中，漲幅最大的大型房產的年均漲幅為31%。

Zigbang大數據負責人Young-jin Ham表示，房地產價格的持續飆升與低利率有很大關係，韓國央行上周升息的動作，可能會使火熱的房地產市場降溫，但他認為價格不會很快放緩。

雪梨擁有澳大利亞最昂貴的房產，根據在線房地產網站Domain的數據，截至2021年6月，大雪梨的1房到2房產的中位價為574246澳元（約新台幣11898376元），3房與4房的中位價為914969美元（約新台幣25619132元），上半年1房到2房公寓的房價上漲3%，3房公寓則漲了8%左右，但獨棟房屋的價格漲幅大得多，2房屋的價格上漲了15%，4房的價格上漲了27%，有趣的是，4房公寓的整體價格漲幅最大，每年飆升37%。

Domain的研究和經濟主管Nicola Powell表示，「這反映了買家優先事項的變化，因為對空間的需求變得更加重要」，「這也反映了自住業主的房價上漲，因為投資者在過去一年中基本上持觀望態度，最近幾個月才變得更加活躍。」

在CNBC衡量的4座城市中，台北成為價格最實惠的亞太城市。根據全球房地產經紀人第一太平戴維斯 (Savills) 編制的2021年6月數據，1至2房的中位價為473500美元（約新台幣1325.8萬元），3房與4房的中位數為977000美元（約新台幣2735.6萬元），整體來說房價較去年上漲約4.5%，新屋則上漲10.4%。

第一太平戴維斯的研究主管Erin Ting表示，低利率、疫情引發的刺激措施以及中美貿易緊張局勢，促使科技公司回流台灣，為台北的房地產價格創造了一場完美風暴，她預期這項趨勢不會很快減弱，房價仍會繼續上漲。