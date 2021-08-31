台南市4歲林姓女童昨晚10點多被送往成大醫院急診，到院時已意識昏迷、全身上下多處瘀傷，沒有生命跡象，經搶救仍回天乏術，警方接到醫院通報，將女童26歲方姓母親、26歲胡姓同居人帶回，2人坦承昨晚以棍子、徒手打小孩，但自認「下手不重」，也否認凌虐，警詢後，依過失致死罪嫌移送台南地檢署法辦。

林姓女童昨晚被送到醫院急診室急救時，全身瘀青、傷痕累累，搶救仍宣告不治。大腹便便的女童母親跟同居人都否認凌虐孩子，但承認昨晚確實因為小孩吵鬧，「有輕輕打小孩」，警方認為說詞避重就輕。

據了解，女童生父在2019年1月辭世，原本遠嫁基隆的方女也因此回到台南下營娘家，但之後就將女童委託嘉義的舅公照顧，但今年7月15日後，女童被母親接回來台南市區一起生活，沒想到，才生活一個多月，小女孩就葬送性命。

警方表示，女童母親跟同居人都否認虐童致死，但本案情節嚴重，將建請羈押、從重量刑。

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