國姓鄉147線縣道拓寬工程，總經費3.2億元，其中，南港社區到港源國小部分，動工3個月進度超前3.2％，預計明年底前完工通車；縣長林明溱實地會勘，特別要求加強安全措施，兼顧工程及居民生活品質。

林明溱率同工務處長陳錫梧、縣長特助林儒彬，縣議員戴世詮、王彩雲，國姓鄉代表會主席林東漢、副主席陳春綢及代表邱秋榮，南港村長洪永鎮、石門村長蔡誌成、國姓村長彭百慶，縣政顧問邱美玲、胡水發及鄉農會總幹事葉榮鑫等人前往會勘。

林明溱表示，147線道路拓寬工程，已完成北山橋到南港社區路段，目前正在拓寬的是南港社區到港源國小路段，總長2.675公里，將從現有的4、5公尺路面，拓寬為11公尺，包括徵收土地6000萬元，加上工程費2.6億餘元，總共花費3.2億餘元，希望改善國姓鄉南港、北山地區的交通，帶動繁榮發展。

林明溱強調，雖然目前工程進度超前，但縣府團隊絕不可以放鬆，一定要確實做好工地安全，將施工造成的負面衝擊降到最低，才能確保明年底完工通車，也讓居民不致於陷入交通黑暗期。

國姓鄉北山村的觀音1號隧道旁支線道路，將改善長160公尺、寬5公尺的路面；南港村樟湖道路及三合道路支線，也將發包改善。

國姓鄉農會九二咖啡館，上方缺乏排水溝，高處雨水匯流直沖九二咖啡館，導致園區遇雨積水苦不堪言；林明溱責由工務處施設截水溝，將雨水引流到附近的大排，完工後將可徹底解決附近住家及九二咖啡館的淹水問題。