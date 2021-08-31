高雄劉姓民眾向媒體投訴，表示日前聘用的移工態度不佳，還會躺在地上耍賴，吵著要換雇主，1個月後還逃逸趁隙逃逸，不料移民署相關單位日前上門，表示雇主還有薪水未付，讓投訴人十分不滿，認為該名移工態度奇差，還敢要錢，移民署還充當討債集團，讓他十分不滿。

對此移民署澄清，表示該名失聯移工日前遭台南市專勤隊查獲後，給予收容處分，並辦理遣送返國作業，按規定聯繫仲介公司協助取回護照，但這名移工表示，當初在雇主家工作11天，要求要拿薪水，移民署是善意提醒仲介公司及該名移工的主張，提醒雇主仍要依照勞基法，也沒要求仲介強制催討，絕無所謂替移工討債的情形。

移民署進一步說明，有關仲介公司聯繫過程造成雇主誤解，已向雇主加強溝通、說明，並協助將雇主的不滿及困擾，向地方政府勞政機關反映。

移民署強調，由於勞資爭議及糾紛狀況很多，移民署執行勤務時，如果發現勞資爭議事件，一定秉公處理，依規定通報勞政機關依權責續處，以兼顧勞雇雙方權益，依法行政，不會偏坦任何一方。