許多民眾接種疫苗後猝死，造成人心惶惶，家屬也希望釐清究竟是否因施打疫苗而死。不過國民黨立委吳怡玎指出，根據法務部給她的公文，驗屍的時候，某些檢驗「沒有做」，法醫解剖結果只是列出「死因」，但沒有驗是否為「疫苗誘發」。

對於究竟接種疫苗後猝死是否與疫苗有關？指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎日前說，目前施打疫苗的死亡病例有600例，部分解剖「全部證實」與疫苗無關。指揮中心發言人莊人祥昨面對媒體問關於疫苗事件的解剖與調查時表示，「這邊並沒有說沒有做」。

吳怡玎以法務部公文打臉莊，吳指出，該公文顯示，某些檢驗「沒有做」，法醫解剖結果只是列出「死因」，但沒有驗是否為「疫苗誘發」，因為疫苗不良反應不是法醫研究所管的，死亡的個案是否因為接種疫苗死亡，是由衛福部專家會議認定。

吳質疑，家屬如果要向政府請求賠償可能還要自己想辦法舉證，但多數人沒有相關的知識，只能信任司法相驗的結果，萬一不幸遇到了，日後該怎麼舉證呢？

吳怡玎指出，司法相驗沒有檢測疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症(VITT)、也沒有進行血小板第四凝血因子抗體(Anti-Platelet Factor 4／hepar in ELISA)檢驗，許多家屬希望可以驗的項目Anti-PF4 Antibody也不是法醫研究所業管。

吳表示，目前的司法相驗可能只是確認「死因」，但死因是什麼造成或誘發的卻不知道，指揮中心沒有對司法相驗的流程提出指引，或提出對於不幸生故疫苗事件的標準作業程序。所以截至8月25日，指揮中心公布疑似接種疫苗後死亡有671人，才會「沒有一個人」因為注射新冠疫苗離世。