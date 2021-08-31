雲林縣政府與遠東百貨合作舉辦「雲林良品，禮贈讚好！」活動，在中秋節檔期於全台11家大遠百異國食品館專櫃推出雲林良品專區。（馮惠宜攝）

台中新光、大遠百營業績效向為全台百貨通路領頭羊，疫情趨緩、值中秋送禮旺季到來，雲林縣政府與台中大遠百31日啟動「雲林良品，禮贈讚好！」計畫，農委會水土保持局台東分局也與新光三越百貨中港店合作舉辦「台東好禮，中秋陪你：台東紅烏龍暨台東農村好物特展」活動，希望可以透過百貨通路提升台灣在地優質農特產品價值。

雲林縣政府與遠東百貨8月31日在台中遠百召開「雲林良品，禮贈讚好!」中秋挺食尚通路上架記者會，在中秋節檔期於全台11家大遠百異國食品館專櫃推出雲林良品專區；雲林縣副縣長謝淑亞指出，雲林的農業產值全國第一，本次精選雲林良品28家廠商、26樣組合商品於「大遠百異國食品館專櫃」上架販售，要讓大家眼睛為之一亮，不管送禮或自用兩相宜。

本次雲林良品推出多項產品組合，有「就醬烤究美味」嚴選雲林究好豬、凱馨桂丁土雞及好蝦囧男社的白蝦組成烤肉禮盒，以及嚴選雲林斗六文旦等禮盒。

另，行政院農業委員會水土保持局台東分局與新光三越百貨台中中港店合作，9月3日至13日在百貨B2美麗市場辦理「台東好禮，中秋陪你：台東紅烏龍暨台東農村好物特展」，邀集台東15家農會、茶園、農場、合作社等單位，推出近40支紅烏龍茶等台東農特產及禮盒，讓中部消費者不必長途跋涉到台東就能購買到台東農村好物。

水保局台東分局今年首度到台中辦農產品展售活動，此次主打台東特產紅烏龍茶及相關農村好物，包含紅烏龍茶、金萱紅烏龍茶、紅烏龍茶精釀啤酒、紅烏龍茶甜梅、紅烏龍茶蛋捲等，還有十分獨特的紅烏龍茶阿粨粽，要將農委會茶業改良場台東分場研發的本土特色紅烏龍茶，推廣給更多中部民眾。

而為了促進買氣，展售現場舉辦周末消費滿499元抽農產品福袋、每日好物獨家優惠等活動，並規劃結合百貨跟外送平台Uber Eats合作的APP宣傳給民眾訂購。