女星愛子11年前以童星團體「大小姐」出道，可愛模樣令人印象深刻，近年將重心放在課業上，鮮少出現在螢光幕前，轉眼間即將成為大學新鮮人的她，曬出不同於以往的火辣全新造型，立刻引起網友議論。

愛子在IG發文表示趁著大學開學前，改造完自己的頭髮，這次染了深棕色襯托紅色的對比造型，她透露這次染的髮色相當有個性，尤其發現耳圈染還沒退流行後，便加緊腳步跟上次一樣再染耳圈，由於現在可以正大光明染頭髮，便不像上次那樣神秘，反倒是圈染比較大面積，而這種超級歐美風髮色，是想染很久且從沒有嘗試過的顏色，強調：「人生只有一次，何不大膽的做自己想做的事呢」。

此外，愛子身穿白色中空裝，除了露出纖細火辣水蛇腰之外，還有一雙火辣修長美腿，雖然與過去風格形成強烈對比，但獲得網友一致好評：「妳是來當X戰警的小淘氣嗎，我覺得有點像」、「超級辣的喇」、「這髮色超適合妳的耶」，對此，愛子也親自回覆：「被自己頭髮漂亮死」，看來對這次的髮色相當滿意。

愛子曾穿上黑色細肩帶上衣，直接放送胸前大片春光，不僅皎好身材完全藏不住，昔日的嬰兒肥消失後，五官也看起來更立體，完全蛻變成小女人的模樣，此外，擁有四分之一法國血統的吳兆絃，混血美貌也常引起熱議，讓不少粉絲都期待她們能夠有機會再次合體。