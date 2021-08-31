歐股周二早市揚升，預計出現連續第七個月的上漲。市場對於更多政策支持的希望，掩蓋了對全球新冠病例數激增的擔憂。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.54點或0.11%，為473.22點。亞洲股市周二逆轉了早盤的下跌；新跡象顯示，中國經濟的放緩將激起新一輪的刺激措施。
與中國相關的礦業股上漲1.2%，為領漲最多的類股，其次為科技股和汽車股。
德國藍籌的DAX指數上漲0.4%，領先其他歐洲夥伴股市。在休市一天後，英國基準的FTSE 100指數上漲0.1%。
市場亦關注德國九月下旬的選舉，當地最新民調顯示，反對的社會民主黨正對總理梅克爾(Merkel)執政的基督教民主黨保持領先優勢。
荷蘭科技投資公司Prosus大漲2%；該公司最新宣布，以47億美元買下印度支付業者BillDesk。後者將與Prosus旗下的PayU共同開展印度線上支付業務。
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