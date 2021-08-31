《咖啡莊園的亡靈》由巴西雙導演馬可杜特拉（Marco Dutra 右）與卡塔諾戈塔多（Caetano Gotardo）聯合執導。（海鵬影業提供）

去年競逐柏林金熊獎的巴西電影《咖啡莊園的亡靈》（All The Dead Ones），描述世紀更替、活著的人卻無法與時俱進，依然活在過去記憶裡的故事，勇奪巴西格拉馬杜影展男女配角、最佳配樂等3項大獎。該片時代背景發生在19、20世紀交替的1899-1900年，講述巴西在廢除奴隸制度（1888）和帝國垮台（1889）之後，主人一夜之間失去權勢無法適應，奴隸雖獲自由、卻也不知該何去何從，劇情對映現今世事十分諷刺。該片被美國「好萊塢報導者」高評為「令人驚歎的野心之作！」，更一舉勇奪葡萄牙里斯本國際影展最佳影片大獎，將於9月24日在台上映。

這部帶有南美魔幻色彩的電影《咖啡莊園的亡靈》，由巴西雙導演馬可杜特拉（Marco Dutra）與卡塔諾戈塔多（Caetano Gotardo）聯合執導。電影探討在全新世紀與制度下，當主人與奴隸成為平等、究竟該如何相處？更揭露當時天主教打壓非洲宗教，神職人員卻借助其神秘力量的荒謬現象。片中的「亡靈」既像真實存在，又像暗諷那些停滯不前、無法與時俱進的活人。片尾一名身穿嘉年華服的女子，走進現今聖保羅車水馬龍街頭的戲，彷彿亡靈闖入現實，世紀瞬間貫通，堪稱神來之筆！其拍攝膽識獲國際媒體「銀幕」豎指盛讚「強大震撼！」

《咖啡莊園的亡靈》，帶有一股神秘、迷醉，以及一種罕見而歇斯底里的優雅。劇情描述：120年前的巴西，廢除奴隸制度後不久，逝者的亡靈卻仍在人世間遊走。對咖啡世家「蘇亞雷斯」白種女人們來說，放棄過去尊貴特權，令她們幾近崩潰。但對曾被奴役的伊娜來說，在充滿敵意的新世紀中，在天搖地動社會轉型中，如何面對真實自己、活出生命尊嚴，卻是她最重要的人生功課…。

《咖啡莊園的亡靈》全片在聖保羅拍攝，場景華麗頹毀，反映城市數百年來的變化，堪稱巴西詩意風格的全新展現。電影指出在歷史上某個特定時刻，國家本應可以擺脫過往悲劇，卻反倒變得更加分裂。儘管如此，該片卻不帶任何控訴或是悲傷，而是以一種悲憫觀點、重新編織著這時代即將逝去的線索，企圖開創原本就該存活的另種可能，堪稱是今年議題最具野心的一部電影。有趣的是，該片劇情設定精巧有趣，讓19世紀末、20世紀初的新舊交替之際，宛若陰陽交界，活人與亡靈一時難辨。而在全新的時代裡，有人懷抱新世界的夢想，有人卻依然沉浸在奴性的舊夢中。最驚人的是，即使來到時隔120年的今天，景況依然如出一轍。