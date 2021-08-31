郭子在〈樂來樂愛你〉MV中展現舞技。（祈菩行提供）

郭子在〈樂來樂愛你〉MV中展現舞技。（祈菩行提供）

郭蘅祈（郭子）將發行個人全新創作專輯《不絕於耳》，首次嚐試唱跳舞曲〈樂來樂愛你〉，請到金鐘新人獎得主白小櫻一起尬舞，兩人MV中共演一段忘年之舞，就像〈樂來樂愛你〉電影中男女主角隨著曲調以舞傳情，把歡樂快樂的氣氛點綴到最高點！整首MV的舞蹈是郭子跟白小櫻在不同時空下自編自舞，兩人跟著音樂跳舞互尬，竟意外有默契且創意十足，郭子笑說：「有白小櫻的加入，把MV整體年齡感拉低，配合我MV中30幾歲的模樣，我們兩個的年紀加總除以二，應該就是這個數字了！哈哈！」

郭子小學曾經入選學校體操隊，因為跳馬鞍卡關拐到腳而放棄，他念大學時也曾參加Kiss舞廳舉辦的disco舞比賽，贏得舞蹈比賽冠軍。他這次為了MV當起「唱跳大叔」，特別找了舞蹈老師上課練舞加強肢體訓練，沒想到才上了兩堂課就決定放棄，決定在MV中靠自己的節奏感自由發揮，他表示：「原本以為我練了這麼久的瑜珈，運動細胞應該OK，但我發現老師教得所有動作都跟我練瑜珈的原理相反，像是折腰、肋骨往前翻，完全跟瑜珈要保護身體的概念背道而馳，當時非常掙扎，上了兩堂課決定還是放棄，因為我真的很怕我這把老骨頭會受傷！」

也因為郭蘅祈難得以唱跳大叔形象在MV中用跳舞表演貫穿全場，導演特別安排一段「舞在台北」之旅，只見跳舞場景從東區巷弄到西門町，從地下道到天橋，從街道到小店，一幕幕優游輕舞，每個台北不經意的地標，讓這支MV宛如漫步台北打卡聖地的集錦介紹短片！

不過也因為必須邊唱邊跳，讓郭子一個早上跳下來，竟然把左腳的大拇指指甲跳到斷掉，後來下半場的舞戲他只能忍痛跳，他苦笑說：「我都不敢跟工作人員說，甚至休息的時候絞痛到無法走路，不過導演一喊開麥拉後，我就突然腎上腺素激增猛跳，而且配合導演指示演出很歡樂的表情，就這樣一路忍到晚上，回家後才發現的我的腳趾頭全變成黑色的了！」