9月1日高中職以下學校開學，本土疫情雖然趨緩，但師生仍不敢大意，台北市副市長黃珊珊31日表示，最令人擔心的是大學宿舍，台北市大學又特別多，大學開學才是大挑戰。

黃珊珊昨拜訪台北商業大學校長，她今天在臉書指出，了解大學開學後的防疫計畫，中央現在提出的規範大多為中小學規定，現在有些大學中老師及工作人員並沒有全面打疫苗，大學生也沒打疫苗，大學教室動輒上百人，餐廳用餐也很難像中小學做到完全用隔板。

黃珊珊表示，最令人擔心的是大學的宿舍，先前發生文化學宿舍確診案，群聚的生活方式，學校與學生都很惶恐，台北市大學又特別多，「所以我也特別焦慮。」

她說，今天看到台大呼籲中央盡速幫大學師生打疫苗，其實最近的確診個案，年輕人移動力真的很強，中小學生與老人家反而移動得不多，所以大學生回到學校後群聚上課，防疫工作和疫苗就顯得更加重要，北市今天要討論大學開學後的防疫指引，也希望中央盡快定出進一步的規定，大學老師與員工及大學生的疫苗，也應該加加油了。