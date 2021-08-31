台中市精密機械園區標準廠房出租共計21個廠房單元，每月平均租金每坪300元。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中小企業無須籌備資金興建廠房，即有機會進駐台中市精密機械園區，能與大立光、上銀科技、鐿鈦科技及台中精機公司等百餘家科技廠房為鄰，加入光學製品、醫療用品、智慧機械新供應鏈聚落。

台中市精密機械園區位於大肚山黃金縱谷走廊核心位置，標準廠房將出租共計21個廠房單元，每月平均租金每坪300元，預估總投資額可達15億元，創造800個就業機會，經發局將全力協助廠商解決設廠遭遇問題，致力提供廠商良好的投資環境，打造安心的生產環境。

經發局指出，精密園區位在精密園區二期西側，為地上6層、地下1層鋼筋混凝土建築物，榮獲第19屆公共工程金質獎，具備優質廠房設施管理、安全防災等智慧化功能。

單元面積彈性規畫坪數108至451坪，中小企業不必籌備資金興建廠房，即與大立光、上銀科技、鐿鈦科技及台中精機公司等百餘家科技廠房為鄰，形成光學製品、醫療用品、智慧機械新供應鏈聚落。

經發局表示，標準廠房出租共計21個廠房單元，每月平均租金每坪300元，歡迎金屬製品、電腦電子光學產品、電力設備、機械設備、汽車零件、其他運輸工具零件及醫療用品製造業7大行業及智慧研發產業進駐。

市府將協助廠商解決設廠遭遇問題，致力提供廠商良好的投資環境，為廠商打造安心的生產環境，帶動台中整體就業及發展。

經發局強調，台中市今年第2季七項經濟指標均六都第一，公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更是蟬聯五季高居六都第一，而精密園區標準廠房廠商進駐預估總投資額可達15億元，將創造800個就業機會。