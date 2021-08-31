美麗島民調30日公布誰最適合做下一任總統民調，新北市長侯友宜排名第二，僅次於副總統賴清德，有望在2024年交手，侯友宜回應表示，現在就是把自己的工作做好，他現在是新北市長，最重要的就是能夠讓疫情穩定，讓經濟復甦，讓新北市民回到安全的新型態生活環境，是我現在最重的事情。

侯說，每個人把自己的工作做好，做的不好地方請市民朋友多多給予批評、提供意見，讓新北市更進步，現階段把握當下好好做事，把防疫做好、把市政建設做好。