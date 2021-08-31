2024年總統大選有望與賴清德交手？ 侯友宜：現階段好好做事 16:442021/08/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示現階段最重要的是好好做事。(新北市新聞局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美麗島民調30日公布誰最適合做下一任總統民調，新北市長侯友宜排名第二，僅次於副總統賴清德，有望在2024年交手，侯友宜回應表示，現在就是把自己的工作做好，他現在是新北市長，最重要的就是能夠讓疫情穩定，讓經濟復甦，讓新北市民回到安全的新型態生活環境，是我現在最重的事情。 侯說，每個人把自己的工作做好，做的不好地方請市民朋友多多給予批評、提供意見，讓新北市更進步，現階段把握當下好好做事，把防疫做好、把市政建設做好。 侯友宜對手不是陳時中？葉元之斷言綠營參選新北市長的人是他 趙薇沒得獎大鬧金雞獎後台？陸媒體人曝：沒人敢報 #做好 #現階段 #把自己 #交手 #做事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球極端氣候頻傳 新北青年氣候論壇共思出路 14:402021/08/31 生活 第二類官員僅330人打高端 蔡壁如：政府說一套做一套 14:192021/08/31 政治 趙岱新羞曝「可能閃婚」周興哲 黃子佼提〈刻在〉抄襲風波獻妙招 17:252021/08/31 娛樂 連勝文主張國民黨應牽回兩岸弄斷的線 侯友宜：先把疫情守好 12:102021/08/31 政治 「陳時中選桃園市長」消息從哪來？港媒揭幕後玄機 10:402021/08/31 政治 與AIT新處長見面 侯友宜：談防疫與經濟 16:022021/08/31 政治 侯友宜籲設停課機制 中央指可依狀況早復課 04:102021/08/31 焦點要聞 台大喊話 快讓大專生接種疫苗 04:102021/08/31 生活新聞 暫停區間測速北宜事故飆七成 侯友宜籲中央儘速恢復 14:082021/08/31 生活 柯再挖角藍軍 廖榮清接北畜董座 04:102021/08/31 地方新聞 傳父親中風送醫 蕭美琴「台灣日」開球後急奔醫院 07:572021/08/31 政治 政治熱門新聞 論文門最新發展讓他死心！ 蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人 - 政治 - 旺報 侯友宜對手不是陳時中？葉元之斷言綠營參選新北市長的人是他 - 政治 看到謝志偉大戰郭正亮 媒體人嗆他一句話 - 政治 網友問「為什麼國民黨不爭氣？」 羅智強這樣回答 - 政治 BNT疫苗將來台 藍營大咖：民進黨面子掛不住了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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