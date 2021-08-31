45歲香港女星梁詠琪（Gigi）出道26年，唱過無數膾炙人口的金曲，陪伴眾多年輕男女走過青春歲月，但她將不再與環球唱片續約，未來想嘗試拍戲。

根據港媒《明報》報導，梁詠琪29日出席《Capítulo》（章節）音樂電影放映會，表示與環球唱片合作起來很愉快，但9月約滿後將暫時離開樂壇，「現在製作唱片不簡單，像這次出新專輯也傷元氣。」梁詠琪在環球唱片出過《PRELUDIO》（序章）和《Capítulo》（章節）兩張專輯，第三張專輯（終章）還在構思概念，可能10年後才會出爐，甚至無限期延後，「暫時想在音樂上休息。」梁詠琪表示出道以來，作品都是以唱片和電影為主，未來演藝規劃想擺在拍電視劇。

Gigi 梁詠琪 Capítulo 音樂電影 第一部 《初戀》

梁詠琪20歲初入歌壇，推出首張粵語專輯《愛自己》創下不錯的銷量，其中主打歌《愛自己》、《某年仲夏》傳遍大街小巷，同年榮獲眾多頒獎典禮最受歡迎新人獎；隔年梁詠琪火速再推國語專輯《短髮》，逐漸打開在大陸、台灣的知名度，第三張粵語專輯《I\'ll be loving you》主打歌《死心塌地》反應極佳，成為她首隻三台冠軍歌曲，之後的唱片銷量都十分亮眼，《最愛》甚至成為香港當年最暢銷的國語唱片。梁詠琪的經典歌曲相當多，《他喜歡的是你》、《嫌棄》、《灰姑娘》、《Today》、《出走地平線》、《偏見》、《兩個人的幸運》等都是膾炙人口的專輯。