國立暨南國際大學東南亞學系校友潘琳燕，在學時曾赴越南的大學實習半年，畢業後通過特考，分發移民署彰化縣專勤隊擔任移民官，日前破獲含非洲豬瘟月餅案，消息傳回母校，師生都與有榮焉。

暨大總務長、曾任暨大附中校長的陳啟東教授表示，潘琳燕就讀暨大附中語言實驗班時，數學老師洪榮良，就鼓勵她以越南新二代的優勢，前進東南亞發展。

因此，潘琳燕以57級分的優異成績，進入暨大第1屆東南亞學系就讀，人文學院的人文關懷教學與研究，引發她對越南文化與社會研究的興趣，大四期間透過教育部的「學海飛颺」計畫，前往擁有6萬名學生的越南胡志明市國家人文社會科學大學實習半年，開啟前進東南亞的視野。

潘琳燕的媽媽是越南華僑，家裡都講廣東話，因此雖然是越南新二代，潘琳燕一句越南話與都不會講；但透過暨大東南亞語言的訓練，以及前往海外的實習機會，奠定越南語基礎。

當年，暨大南亞學系同班同學有4位報考移民署特考，共有3名錄取，移民署三等特考錄取且訓練及格者，可以取得薦任第6職等任用資格（等同高考三級），每月薪資4萬8440元，參與國家考試對於東南亞學系的學生，也是穩定且有發展的就業途徑。

暨大校長武東星表示，暨大肩負僑教與國際化的重責大任，培養優秀的外語人才，除了協助移民事務推展，畢業校友潘琳燕成功攔阻非洲豬瘟檢驗陽性的產品流入市面，及時防堵可能會禍延養豬業的重大危機，值得肯定。