金門縣長楊鎮浯宣佈自9／1起縣內大小餐飲內用，取消隔板及不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距的防疫規定。（李金生攝）

因應國內新冠疫情漸趨穩定，金門縣長楊鎮浯宣佈自9／1起縣內大小餐飲內用，取消隔板及不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距的防疫規定，回復原本的用餐環境，在疫後全力加強經濟的復甦。

衛生局提醒，有關宴席、團餐及聚會之人數仍須遵守中央規定，每一隔間室內80人、室外300 人上限，且不得逐桌進行敬酒、敬茶。

楊鎮浯表示，隨著疫情趨緩，中央也將警戒降至2級，加上金門一直維持零確診，而且截至8／29日，常住人口第1劑新冠肺炎疫苗覆蓋率已達86.4％（4萬4910人），完成第2劑者也逾一成（5552人），因地制宜的適度鬆綁餐飲場所內用規範，期盼地方經濟可以跟著動起來。

另考量縣府員工多已接種疫苗，為維公務正常運作及赴中央單位爭取建設預算，自9／1起放寬可赴台洽公。

縣衛生局長李錫鑫表示，雖餐飲場所適度鬆綁，仍應遵守下列防疫事項：一、顧客用餐管理：(1)採實聯制，如有發燒或上呼吸道症狀之顧客禁止進入。(2)入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備。(3)落實公筷母匙，除用餐外，須全程配戴口罩。 二、餐飲從業人員健康管理：每日量測體溫及監測健康狀況、落實戴口罩及勤洗手。 三、餐飲場所環境清潔消毒：每日加強餐飲場所環境、廁所消毒，維持用餐環境良好通風。