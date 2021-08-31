台中女中江菁芳從國小開始打排球，兼顧社團與課業，大學指考如願錄取台大心理系。（林欣儀攝）

大學指定科目考試分發放榜，台中一中棒球隊長李東陽從小喜愛棒球，未來希望進入大聯盟工作，為了圓夢，他在準備指考期間若情緒低落，就到烈日下揮棒、找回初衷，如願錄取政治大學傳播學院。台中女中排球隊長江菁芳則堅持兼顧社團與學業，錄取台大心理系。

提到對棒球的熱愛，李東陽說，幼稚園時看到王建民打棒球很帥，就此迷上棒球運動，還一度看棒球漫畫、夢想未來有天能站在球場上揮棒，直到國中會考前，聽到台中一中棒球隊打進黑豹期32強，便下定決定要考上一中、進入棒球隊。

如願進入一中棒球隊後，從未真正接觸過棒球運動的李東陽從零開始學，他笑說，一開始做體能訓練，連「棒式」動作都無法支撐到1分鐘，但教練看到他有潛力，加強練習，自己也把握每次練習的機會，並將練習當作比賽一般用心，成為棒球隊的游擊與投手。

高二時原本念第三類組的李東陽說，因自知起步晚，無法在黃金年齡進入職棒圈，便決定進入球團擔任管理階層，也為此，上高三時轉至社會組，希望為未來進球團而努力。在準備指考期間，只要念書念到心煩，就到太陽下練習揮棒，藉以找回自己當初考一中的初心，再重新拾起書本苦讀，希望在傳播相關學系學習行銷方式，未來能進大聯盟帶動球團發展。

江菁芳則是從國小就讀體育班，開啟排球生涯，她說，原本上高三後決定好好準備考試，暫停打球，但最後仍放不下心中的排球魂，在學測前、今年4月準備指考期間還去打球。學測時因數學成績太低，放榜後思考一個中午後，就決定投入指考，希望透過學習心理系的諮商輔導等幫助他人發覺自己內心的問題。