億萬巨星連恩尼遜再次演出動作強片《疾凍救援》，力抗惡劣環境與危險殺機。（甲上娛樂提供）

連恩尼遜片中全程親自下海，面對加拿大冰路極度低溫的嚴酷跳戰。（甲上娛樂提供）

由《世界末日》、《終極警探3》編劇強納森漢斯林傾力打造、連恩尼遜主演的年度災難動作鉅獻《疾凍救援》將在9月24日全台上映，「地表最強老爸」連恩尼遜竟然也有罩門，為求捕捉到最撼動人心的「冰路」場面，製作團隊前往加拿大北部實地取景，甚至找來了真正的巨型貨櫃卡車，在結冰的溫尼伯湖上拍攝所有飛車追逐以及卡車爆炸的場面，讓經驗老到的連恩尼遜忍不住驚呼：「我第一次坐進卡車裡面時，什麼都不敢做，就只敢窩在位子上，整個人完全被這輛卡車震懾了！」

參與過不少好萊塢億萬票房大作的導演強納森漢斯林，曾感嘆現今好萊塢電影充斥各種浮誇特效，因此該片堅持實景拍攝，希望能做到如紀錄片般寫實，為此耗費重金打造所有細節。其中觀眾最好奇的就是巨型卡車如何開上冰路飆車，場景設計總監艾文格雷瓦坦言當初製作團隊找上門時，向來追求史詩格局的他直接嗆聲：「不要只是建造出一小條冰路，然後周圍用電腦繪圖，要就全部玩真的吧！」要求製作團隊用盡全力讓積雪保持乾淨一個月，建造了深達兩公里的冰層，宛如玻璃一樣美麗清澈，讓連恩尼遜、勞倫斯費許朋等演員群開著多輛巨型貨櫃卡車狂飆也毫無安全疑慮。

年度災難動作強片《疾凍救援》為在好萊塢殺出一條血路，導演強納森漢斯林拍攝新片不靠特效後製、堅持實景拍攝，並透露為了將加拿大冰天雪地的獨特場景完美呈現於大銀幕，重金邀請到鼎鼎大名的攝影指導湯姆史登，讓他興奮表示：「他是克林伊斯威特專屬的秘密武器，兩人一部接一部地長期合作，聽說他打光不帶測光表，我從來沒見過有誰能這麼厲害，他的功力簡直是外星人等級！」

湯姆史登坦言，自己在收到該劇本之前並不知道世上竟然存在著冰路，但相當有野心的湯姆史登馬上就告訴導演強納森漢斯林，也許能拍出一部背景變成冰層和大雪的《阿拉伯的勞倫斯》，正式預告中可見製作團隊最後成功拍出一望無際的300英哩冰封路、早已解凍五星期隨時會崩解的結冰湖面。而這次必須全程親自下海飆車的連恩尼遜面對這樣的大陣仗，笑說：「所謂的冰路，尤其是加拿大北部的冰路，就是當湖面往下結凍到一定深度後，冰層就承受得了巨型卡車的重量，甚至能變成一條公路，當你高速飆車時，湖面下就會創造出波浪！這是我之前都不知道的冷知識呢。」