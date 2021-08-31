據加盟店透露，因Delta新冠變種病毒快速擴散，一些美國速食餐廳將關閉內用區或縮短營業時間。

為了防疫，去年麥當勞幾乎關閉所有美國門市的內用服務，截至上個月已重新開放7成餐廳的內用區。這家全球最大連鎖速食集團7月底曾表示，除非疫情捲土重來，否則應能在美國勞動節以前全面開放內用服務。

但路透社報導，上周麥當勞已經指示加盟店應該採取措施，在 Delta變種病毒迅速傳播的地區再度關閉店裡的內用區。

在上周三的電話會議上，麥當勞高層建議加盟店考慮在連續三周平均每10萬人確診數超過250人的郡暫停內用服務。

雖然關閉了用餐區，但得來速、外帶和外送服務使今年速食業的銷售持續成長。不過加盟店表示，當內用區重新開放，營收會進一步成長。

PMTD Restaurants總裁Bill Byrd表示，旗下在阿拉巴馬州和喬治亞州的近40家肯德基和塔可鐘（Taco Bell）餐廳中，有幾家因為員工感染新冠病毒導致人手不足，而不得不縮短營業時間。

美國衛生官員上周五表示，快速傳播的Delta變種病毒導致美國疫情持續升高，但疫苗接種率也在攀升。

上周五美國疾病管制與預防中心（CDC）公布，過去7日全美染疫死亡人數和確診數分別增加11%和3%，染疫住院人數增加6%，突破10萬大關，創下今年初疫情達到高峰以來的8個月新高，使該國醫療系統承受的壓力再度升高。