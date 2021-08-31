1名女網友出嫁不到2年先後流產3次，遭到婆婆要求改名改運，婆婆之後花了8千元請師傅列出建議的名字，只見5個名字都有一個少見的字「𡌅」（上佛下土），讓人一頭霧水；有其他網友查出該字唸「ㄇㄡˇ」，怒批「是要入土修佛嗎」、「是要出家選佛號？」「叫婆婆自己去改」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的1名朋友的女兒出嫁不到2年已流產3次，遭到對方婆婆命令要改名以改運，而對方的婆婆花了8千元請師傅改名，之後師傅列出5個名字，只見每個名字中都有「𡌅」字，讓原po看了一頭霧水，不知是什麼讀音，而被要求改名的女子事後相當不悅，認為該名字相當麻煩。

有網友查出「𡌅」（佛+土）的讀音為「ㄇㄡˇ」，怒批「是要入土修佛嗎」、「是要出家選佛號？」「叫婆婆自己去改」。（翻攝自網路）

原PO發文說「我沒讀什麼書，看不出來這幾個名字跟會不會生小孩有何關聯，求高手賜解」；而有其他網友看到該「𡌅」字，上網查出依「中國哲學書電子化計劃」中，該字的讀音為「ㄇㄡˇ」，釋義為不詳。

其他網友們看到該改名的清單紛紛氣炸，「看到名字裡面一堆佛真的會瞬間不爽欸」、「啊是要出家選佛號哦」、「改名字有用的話，不孕中心都該收起來了」、「佛土？是要入土修佛嗎」、「有這種婆婆，難怪不能好好懷孕」、「名字是父母給的祝福，婆婆有什麼資格要媳婦改名」、「叫婆婆自己去改，改完看她還能不能生一個小孩」、「直接換老公」、「這種糾紛，一般都是換婆婆比較快」。