苗栗縣後龍鎮農產有3寶，包括甘藷、西瓜及花生，為了讓消費者清楚辨識後龍甘藷，後龍鎮長朱秋隆特別公開徵選甘藷禮盒設計標章，共有250多件作品參選，經過評審共同審議後，選出最能代表後龍的禮盒包裝，上面印有代表後龍甘藷的識別LOGO，未來消費者可以憑此識別選買後龍甘藷。

後龍鎮是苗栗縣內最大甘藷產區，甘藷種植面積有227.7公頃，是全台前三大產區，主要種植品種包括台農57號、66號、桃改1號等，年產量約5千公噸，因質地鬆軟，口碑極佳，遠近馳名。

後龍鎮擁有農產3寶，包括甘藷、西瓜及花生，後龍鎮公所全力推廣3寶，先對後龍西瓜設計專有標章，鎮長朱秋隆接著再為後龍甘藷設計標章，透過公開徵選，讓本地瓜農擁有專有的認證標章，讓消費者未來指名購買後龍甘藷後，有所憑證，更利農產行銷。

這次徵選總共有250幾件作品參選，最後選出第1名作品來代表後龍甘藷，這件作品是以黃色系設計，呈現後龍甘藷鬆軟黃肉，後龍鎮公所表示這是配合後龍甘藷主要以黃肉為最多，未來這個標章將廣泛運用在番薯包裝甚至文創商品，朱秋隆希望後龍甘藷的專屬標章，能夠讓消費者購買時更容易分辨。