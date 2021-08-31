去年詹姓男子向母親討錢、要求房產過戶不成，竟持拔釘器狂毆母親及弟弟的頭部及身體，他行凶後還嗆聲要拿走母親「饒河夜市收租婆」的黃金、鑽石及房地契，一審依重傷害未遂罪將他判刑6年2月，他提上訴辯稱只是傷害，請求法官輕判。

詹男與母親及弟弟因財產分配等問題素有糾紛，去年10月2日凌晨1點多，他攜帶大型拔釘器前往母親與弟弟同住處，見對方躺臥床上熟睡中，竟用大型拔釘器先朝母親頭部、胸部軀幹及四肢揮擊，至母親血胸、左側肋骨閉鎖性骨折。

隨後，詹男再入詹政儒房間，持該大型拔釘器朝弟弟頭部及身體右側揮打，對方以右手臂格擋保護頭部，奮力逃脫並報警，警方接獲通報趕到現場，緊急將傷者送醫救治，才沒有釀成重大死傷。

台北地方法院依對直系血親尊親屬重傷害未遂罪將詹男判刑6年2月，他提上訴，只坦承侵入住宅、普通傷害等部分犯行，希望法官從輕量刑，庭末，法官諭知9月14日宣判。