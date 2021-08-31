又漲。中油今宣布，9月天然氣價除電業用戶調漲3％外，其他民生與工業用戶，考量國內COVID-19疫情影，暫不調整。這是電業連續三個月被漲價，累積漲幅近9％。由於台電本月即將送出電價調整方案，也累積10月電價升動壓力。

中油漲價後，台電與部分民生使用燃氣發電業者，因此成本大增，自從6月開始，電業天然氣即漲價，每次3％左右。

中油表示，由於進口氣源成本增加天然氣價應大幅調漲，只是考量疫情只調整電業部分，後續仍有調漲壓力。