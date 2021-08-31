中油連三漲電業天然氣價 牽動10月電價成本 16:502021/08/31 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油今天宣布調漲9月天然氣價，這是連3個月調高，台電燃氣發電成本持續墊高。(圖／台電提高) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又漲。中油今宣布，9月天然氣價除電業用戶調漲3％外，其他民生與工業用戶，考量國內COVID-19疫情影，暫不調整。這是電業連續三個月被漲價，累積漲幅近9％。由於台電本月即將送出電價調整方案，也累積10月電價升動壓力。 中油漲價後，台電與部分民生使用燃氣發電業者，因此成本大增，自從6月開始，電業天然氣即漲價，每次3％左右。 中油表示，由於進口氣源成本增加天然氣價應大幅調漲，只是考量疫情只調整電業部分，後續仍有調漲壓力。 華新內銷價 每公噸漲3千 運輸、原物料成本飆漲 風機製造廠陷獲利低落困境 #電業 #中油 #天然氣價 #電價 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股漲勢未連續 早盤呈現小跌 09:192021/08/31 財經 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 04:102021/08/31 財經要聞 股匯雙漲 外資買超212億 04:102021/08/31 財經焦點 《半導體》H2動能轉強 精材1分鐘填息 10:192021/08/31 財經 壽險新事業助陣 台新金股價 衝14年半新高 04:102021/08/31 金融．稅務 開學收心把書房煥新 04:102021/08/31 時尚消費 《類股》燁輝外銷價續漲 燁興9月續採議價 15:082021/08/31 財經 《商情》中國鋁冶煉廠開會擬管控價格飆升 10:532021/08/31 財經 《類股》前景皆美 中鋼三傑全數一日填息 12:182021/08/31 財經 《鋼鐵股》世紀鋼穩健填息 Q3業績看旺 10:192021/08/31 財經 甩開彰銀 台新金股價衝14.5年新高 04:102021/08/31 財經焦點 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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