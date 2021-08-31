BNT疫苗到貨後中央規畫優先讓12至17歲青少年造冊接種，有別於現行大型接種站均採取宇美町式接種法，彰化縣衛生局屆時將在校園安排獨立接種區，防止集體暈針事件，屆時接種區將規畫獨立空間。（資料照，謝瓊雲攝）

新冠肺炎BNT疫苗將到貨，教育部並貼心提供接種學生2天防疫假；過去彰化縣內曾傳出高中生打流感疫苗集體暈針事件，彰化縣衛生局將規畫進入校園施打時，將採取將採取分區、分流方式，有別於現行常見的宇美町式接種，改採獨立的接種空間，避免青少年同儕心理因素相互影響。

彰化縣長王惠美，中央規畫優先給12歲至17歲對象造冊接種、18歲至22歲則須至平台登記預約；目前彰化縣符合BNT接種造冊對象人數約6萬多人，屆時若學生接種後覺得有必要請假休息，都可以提出來。

衛生局長葉彥伯指出，每年彰化縣都會規畫校園流感疫苗接種，過去就有南彰化某高職發生學生集體暈針不適的狀況，主要在於青少年體質較為敏感，原本打疫苗就比較容易發生暈針現象。

葉彥伯說明，青少年在高、國中生階段，這個年紀心理上很容易受到同儕影響，有時候看到旁邊有同學吐了，也忍不住跟著作嘔，若有同學打針時暈針身體不適，身邊同學看見很可能也會在心理上受到影響，還沒打就開始不舒服，一打下去就暈針。

葉彥伯指，屆時比照流感疫苗，進入校園為學生們施打新冠肺炎BNT疫苗時，將安排等待區、休息區、和獨立的接種區，並採分區分流的方式，將學生們距離、間隔時間拉開，避免相互影響。