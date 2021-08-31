警方查扣到喵喵半成品143.72公斤、成品7公克、製毒溶劑甲胺、甲苯等原料2500公斤，反應釜及防毒面具等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

利用第四級毒品製造「喵喵」 刑事局破製毒工廠初估黑市逾4億元。

34歲黃姓男子，帶著25歲陳姓、23歲許姓兩名學徒，從今年6月起，在桃園市新屋地區承租鐵皮屋充當製毒工場，以先驅原料二碘甲基苯丙酮製成俗稱「喵喵」的毒品，刑事局國際科前往攻堅，將黃嫌等3人逮捕到案，查扣到喵喵半成品143.72公斤、成品7公克、製毒溶劑甲胺、甲苯等原料2500公斤，反應釜及防毒面具等製毒設備，初估可分裝成90萬包毒咖啡包，黑市價格逾4億多元。

警方調查，黃嫌前年就曾因製作喵喵遭逮，但後來因罪證不足獲不起訴。黃嫌6月起另起爐灶，在新屋偏僻處租了一間鐵皮屋，帶著兩名學徒製毒，為了避免吸到惡臭毒氣，嫌犯還會戴上防毒面具。

刑事局報請桃園地檢署指揮偵辦，出動除暴特勤隊進行攻堅，當場逮捕黃嫌等3人，發現政府在今年7月14日正式公告二碘甲基苯丙酮為第四級毒品，就破獲黃嫌等人利用該毒品製造俗稱喵喵的4-甲基甲基卡西酮。

警方表示，喵喵等新興毒品常摻雜微量K他命、安非他命、搖頭丸、FM2等其他毒品，以咖啡包、奶茶包等方式偽裝，供年輕族群群聚吸食，毒販利用三級警戒期間加緊趕工製作，所幸即時偵破，避免毒品流入市面。全案詢後，依毒品罪嫌移送法辦，黃嫌等3人遭法院裁定羈押禁見。

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