今天是中小學暑假最後一天，明(1)日就是110學年度開學日，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）表示，我國在經歷1個半月的線上教學後，終於迎來久違的實體開學，呼籲教育行政部門，持續支援校園防疫，並持續提高校園疫苗覆蓋率。

全教總提出共三點呼籲：

一、校園防疫不易，請多一點關懷與鼓勵

1年多來，新冠肺炎疫情經過幾波轉折，為落實校園防疫，全體教育同仁兢兢業業，全力配合防疫政策，達成停課不停學任務，教職員工的努力，值得肯定。

惟有關防疫措施及其強度，各界看法不一，不同主管機關指令未必一致，家長之間也有不同看法，難免引起一些紛擾，防疫期間，諸多不便，全教總建議各界共體時艱，少一點批評指責，多一點關懷與鼓勵，主管機關下達之防疫指令，尤應明確可行避免造成校園困擾。

二、持續提高校園疫苗覆蓋率

根據教育部與各縣市統計，中小學教職員工的疫苗接種情形良好，除了少數人員因身體因素尚未注射之外，9成左右的教師均已完成第一劑接種，配合其他防疫作為，應能形成校園防護。

全教總建議，針對尚未完成第一劑接種之教育人員，請各主管機關盡快安排施打；對全體教育人員的第二劑疫苗施打，亦請妥為規劃。至於有關12-18歲學生之疫苗接種事宜，請盡快完成研議並安排接種之時間地點。

三、持續支援防疫物資，讓校園防疫做得更臻完善

暑假期間，各級學校已充分進行校園清潔消毒工作，惟校園防疫必須持續進行，包括口罩、酒精、耳溫槍、漂白水、用餐隔板及快篩試劑等防疫物資，主管機關應確保供應無虞，務必讓校園防疫做得更臻完善，以維護師生健康。