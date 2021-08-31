東奧場地自由車競輪賽，金牌Jason Kenny曾在世界盃分組晉級賽輸給康世峰。市議員吳敏濟質詢說，康世峰卻無緣奧運，主要是台灣自由車基礎建設落至亞洲後段班，台灣需要一座250公尺的標準場地，建議爭取在大甲美人山營區規畫多功能單車館，豎立進軍奧運里程碑。市長盧秀燕說，將向中央爭取到台中建置。

吳敏濟表示，250公尺賽道室內場地比賽過程緊湊，不受天候影響已成比賽主流。亞洲地區以中國20座最多，日本、韓國、馬來西亞、印尼、印度、烏茲別克都有。連既不富有，又無自行車產業的土庫曼都有，但人均GDP3.6倍的台灣卻一座都沒有，真是情何以堪！

吳敏濟指出，台灣只有4座露天的333.33公尺自由車場地，選手參加國際賽250公尺賽道就有適應問題，過彎時離心力的差異，影響壓彎的角度及配速的掌握。哪怕天分再高訓練再刻苦，都無法長期維持超高水準的表現，對台灣自由車運動的發展極其不利。

吳敏濟說，閒置多年的大甲美人山營區面積7.87公頃，位於甲安埔門戶位置，距國3大甲交流道不到1公里，適合興建自由車特色的運動中心，單車館內除賽道外，還可容納二座籃球場或二座排球場、八座羽球場，亦能帶動觀光產業的發展，希市府早日拍板定案，莫讓選手流汗又流淚。

市長盧秀燕表示，市府相當重視自由車設施，台中鰲峰山擁有台灣唯一的一座符合國際標準的木質自由車場，2019年市府編列預算及中央補助合計1億8000萬元進行整修，提供選手良好訓練場地；以前自由車賽道多為333公尺，近年國際上賽事才改為250公尺。

盧秀燕強調，針對運動賽制的改變，體育署及國家奧會都有注意到，國家也在調整中。建置250公尺賽道可能需花費20、30億元，對台中是不小財政負擔，但台中有意願希望能和中央溝通，在中央規畫建設室內自由車館同時，爭取到台中設置，跟中央一起提供選手更好的訓練場地。