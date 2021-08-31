台南市一名未滿4歲的女童昨天深夜疑遭母親及同居人涉嫌虐死，台南市社會局或暴啟動重大兒虐事件處理程序，社會局表示，將代女童提出兒虐傷害獨立告訴，若調查證實為虐童，將依兒少法處以6萬至60萬元。

女童昨晚疑因遭母親與其同居人毆打後，送醫前已經沒了呼吸心跳，社會局凌晨接獲，立即啟動重大兒虐事件處理程序。台南警第二分局長許坤田表示，建請檢方羈押，從重量刑，社會安全防護網會加強，防止悲劇重演。

社會局表示，目前母親及同居人坦承有毆打女童，但強調並非管教嚴厲，局長陳榮枝表示，已依兒童及少年福利與權益保障法第112條提起獨立告訴。

女童父親2019年1月過世，原本在基隆讓祖父母照顧，同年3月，母親將她從基隆帶回嘉義給舅公照顧，今年7月15日母親才將她接回台南中西區一起住。

社會局表示，母親與同居人平常靠打零工維生，但這1個多月沒有相關兒虐通報紀錄，鄰居也沒反應有異狀。目前女童的母親還大腹便便，懷孕約4、5個月。

陳榮枝表示，社會局已啟動兒少保護醫療整合中心進行傷勢複判，並報請台南地檢署指揮偵辦，後續也將視需要提供司法協助和家庭關懷支持。

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