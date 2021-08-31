美股隔夜科技股普遍上揚，推升那斯達克上漲0.9%。港股開低走高，午後漲勢明顯，科技指數領漲3.4%。

周二香港恆生指數收漲339.45點或1.33%，為25878.99點。國企股(H股)漲187.94點或2.09%，為9183.76點。

騰訊翻紅漲3.3%，報481.2港元；騰訊早盤一度大跌。網易跌2.56%，報141.0港元。中手游跌1.9%。創夢天地跌5.8%。中國國家新聞出版署重拳出擊，網路遊戲業者一周只能對未成年人提供至多三小時的服務，並且只能在周五至周日遊玩，每天最多一小時。

網路平台股集體大漲。美團漲9%；快手漲8.6%；阿里巴巴漲4.6%。

中國平安漲3.8%，早盤一度大跌7%。外電報導該公司近期正受到銀保監的調查，特別是在房地產方面的投資。

餐飲股上漲。海底撈漲逾7%；奈雪的茶漲12%；呷哺呷哺漲6.2%。

萬洲國際大漲7.0%，報6.75港元，幾乎收復此前父子相互發文內鬥時的失土。