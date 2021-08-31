黃爺爺中心靜脈血管狹窄(紅圈處)，每次洗腎時手臂會疼痛，無法順利完成治療。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

在接受中心靜脈支架手術後，順利解決讓黃爺爺的血管恢復通暢(紅圈處)。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

80歲的黃爺爺是長期洗腎病人，2年前開始覺得洗腎時手臂會疼痛，醫師安排血管攝影檢查，發現他的中心靜脈血管狹窄，經醫師為他安排中心靜脈支架手術，順利解決黃爺爺血管狹窄的情形，讓他不需再煩惱洗腎時疼痛的問題了！

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，血液透析的洗腎病人手臂上會裝設洗腎瘻管，洗腎過程中常因流速不足、壓力過高、阻塞等問題，造成手痛、甚至痛到肩膀和脖子的情形，嚴重影響治療，此時就要考慮是否為「中心靜脈狹窄」的問題。

醫師解釋，所謂的中心靜脈是指靠近心臟附近的大靜脈，如同小水溝的水流到大河流再到大海一樣，手上洗腎瘻管的血液會匯流到肩膀跟鎖骨附近的大靜脈，最後再流入心臟。由於靜脈原本的壓力很低，做洗腎瘻管之後，受到長期高速血流的衝擊，就容易產生中心靜脈狹窄的現象。根據資料統計，約有30％的洗腎病人會面臨此種問題，但第一時間不需馬上做處理，只有洗腎時出現手疼痛或腫脹才需治療。

醫師指出，一般的治療以導管球囊擴張為主，但如果狹窄狀況嚴重，導致球囊擴張效果不好，則可以選擇置放支架治療。過去苗栗縣的洗腎病人如需接受支架治療，都必須奔波外縣市，大千引進此項技術後，對洗腎病人是一大福音。

楊智鈞提醒，如果裝有洗腎瘻管的手有明顯腫脹、洗腎時上臂與肩膀疼痛、甚至頭頸部腫脹、胸口皮膚青筋暴露等症狀，就有可能是中心靜脈狹窄的問題，建議要到醫院接受專業評估與治療。