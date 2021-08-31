新北市板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，7月26日也在臉書公告，27日起正式停止營業，進入清算程序，上百位會員權益受損，除向新北市議員何博文陳情求助，也向新北市申訴，消保官建議會員透過「申請信用卡爭議款」、「參與分配」及「支付命令」3途徑維護自身權利。

新北市消保官表示，因生活健身房將於9月依公司法、營業稅法、所得稅法展開公司解散登記及清算申報程序，消費者如打算提出消費申訴或團體訴訟顯然已緩不濟急，建議先向發卡銀行申請信卡爭議款，於近540日內刷卡付費的消費者，可於業者停止服務的120日內向發卡銀行申請爭議款，免付剩餘課程費用。

此外，健身器材未來將進行變賣，賣變所得款項將依比例退還給消費者，會員可參與分配；如會員希望在最短時間內取得強制執行名義，建議儘快向法院聲請支付命令，若需法律諮詢服務，可至新北市政府聯合服務中心，由義務律師提供專業法律意見。