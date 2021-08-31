來自新疆的迪麗熱巴是大陸新生代花旦，迪麗熱巴以混血兒般的精緻五官、火辣身材與高親和力，讓她擁有超夯人氣，也讓迪麗熱巴戲約接不停，而近期忙拍古裝劇《安樂傳》的迪麗熱巴，劇照也在網上被瘋傳，不過迪麗熱巴有料身材卻越看越瘦，甚至消風成平胸。

迪麗熱巴主演的古裝劇《安樂傳》，正如火如荼的拍攝中，故事講述迪麗熱巴流落民間，與大靖太子一同征戰贏得和平的虐戀故事，但網上近日就流出迪麗熱巴拍戲的劇照，穿黃色古裝的迪麗熱巴頂著髮飾和假髮，整個人狂飄仙氣，不過迪麗熱巴卻越看越纖瘦，就連她有料上圍也消風、事業線消失，本來有C罩杯的迪麗熱巴，看起來就像飛機場。

迪麗熱巴劇照曝光。（圖／取材自新浪娛樂）

其實迪麗熱巴每回亮相都成為鎂光燈的焦點，身材火辣的迪麗熱巴總能輕鬆駕馭各種造型，不論是公主仙氣風格或是火辣貼身薄紗，她總是成為鎂光燈焦點，未料這回劇照曝光卻意外引發外界討論迪麗熱巴的美胸消風，但也有粉絲認為，應是服裝設計問題，無需特別討論。

也因為迪麗熱巴人紅是非多，她的盛世美顏屢次遭質疑靠整形，日前就有網友曬出迪麗熱巴童年照替她平反，迪麗熱巴從小的顏值就超可愛，她頂著蘑菇頭再搭配一雙圓滾滾大眼睛，整個人美如洋娃娃，也粉碎她遭指整形的謠言，證明迪麗熱巴是真美人一枚。